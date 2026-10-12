Parco Ruffini sotto la lente: 192 controlli mirati e blitz contro l'illegalità nell'area camper

Nel periodo compreso tra il primo gennaio 2024 e il 20 settembre 2026, l'area di sosta del parco Ruffini situata tra corso Brunelleschi e corso Trattati di Roma è stata sottoposta a un monitoraggio imponente: ben 192 sopralluoghi dedicati e 67 veicoli verificati con rigore dagli agenti della Polizia Locale. È questo il fulcro della risposta che l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, ha fornito in Consiglio Comunale per rispondere all'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Dentro i 67 controlli

Quei 67 veicoli passati al setaccio non sono stati oggetto di semplici passaggi di cortesia, ma di un’attività investigativa e sanzionatoria mirata, condotta dal Comando Sezione 3 e dal Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione. Nel corso dei 192 controlli messi in campo, l'azione della Polizia Locale ha portato a risultati tangibili: il recupero di merce di provenienza furtiva - con conseguente sequestro giudiziario e denuncia di due persone all'Autorità Giudiziaria - e l'emissione di due diffide formali in base alla normativa regionale sulle strutture ricettive all'aperto. Una linea di fermezza ribadita dai blitz mirati dell'agosto e del settembre 2026, che hanno permesso di individuare e sequestrare amministrativamente due roulotte sprovviste della prescritta copertura assicurativa.

Verifiche costanti ma anche sosta regolare

Se il dato dei 192 sopralluoghi testimonia un'attenzione quotidiana e non estemporanea, la relazione degli assessorati alla Sicurezza e alle Politiche Sociali scatta una fotografia articolata della tipologia di stazionamento. L'area di corso Brunelleschi è infatti attrezzata per la sosta temporanea dei camper, offrendo anche servizi essenziali come il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle acque reflue. Gran parte dei 67 veicoli controllati nel corso del triennio - pur utilizzati in via continuativa come dimora da nuclei familiari con minori - è risultata perfettamente in regola con la revisione, l'assicurazione e le norme del Codice della Strada, risultando esente da sanzioni al momento delle verifiche e priva di criticità igienico-sanitarie o ambientali.

Firrao: "Vietato abbassare la guardia"

Per Firrao, nel periodo pre-estivo i residenti avrebbero segnalato un netto peggioramento della situazione nell’area di sosta del parco Ruffini, con nuovi arrivi ed episodi di violenza e illegalità. "Gli interventi effettuati sono importanti, ma non bisogna abbassare la guardia - così il consigliere -. Chiediamo che il controllo dell’area rimanga costante, per evitare il ripetersi dei problemi denunciati dai residenti e un ritorno alla situazione dei mesi scorsi".