Tenta rapina in una gioielleria in via Roma: cliente lo disarma e la Polizia lo arresta

Un cittadino italiano di 52 anni è stato arrestato a Torino dalla Polizia di Stato per aver tentato una rapina all’interno di una gioielleria del centro città.

In orario pomeridiano, giungeva una segnalazione al 112 NUE da parte della responsabile di un negozio di preziosi ubicato nella centralissima via Roma, relativa alla presenza di un uomo armato di una lattina tagliata all’interno del punto vendita. La Centrale Operativa diramava via radio la nota per le Volanti dell’UPGSP e personale del Comm.to di P.S. Centro che si trovava poco distante accorreva, appiedato.

Nella gioielleria erano presenti due commesse quando l’uomo, brandendo verso di loro l’arma impropria, aveva urlato a gran voce di consegnare l’incasso del giorno. In quel frangente, il personale che si trovava nel retrobottega, era riuscito a dare l’allarme.

L’intervento di uno dei clienti faceva sì che l’uomo venisse disarmato e reso inoffensivo fino all’arrivo dei poliziotti che hanno provveduto al suo arresto per tentata rapina aggravata.