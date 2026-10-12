Malamovida, il prefetto Cafagna decide la chiusura di tre minimarket

Il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto la chiusura di tre minimarket, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Torino, coordinati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito delle misure sulla “movida”.

Per due degli esercizi, siti in via Rossini, è stata rilevata la violazione del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche oltre l’orario consentito e avranno l’attività sospesa per 30 giorni.

Un altro minimarket, in via Balbo, sorpreso dagli operatori della Polizia Locale a somministrare bevande alcoliche a minori, è stato sanzionato con la sospensione dell’attività per 45 giorni. Complessivamente le ordinanze prefettizie prevedono sanzioni pecuniarie per circa 30.000 euro.