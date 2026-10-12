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Cronaca | 12 ottobre 2026, 11:49

Malamovida, il prefetto Cafagna decide la chiusura di tre minimarket

Emesse multe per circa 30 mila euro

Malamovida, il prefetto Cafagna decide la chiusura di tre minimarket

Malamovida, il prefetto Cafagna decide la chiusura di tre minimarket

Il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto la chiusura di tre minimarket, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Torino, coordinati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito delle misure sulla “movida”.

Per due degli esercizi, siti in via Rossini, è stata rilevata la violazione del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche oltre l’orario consentito e avranno l’attività sospesa per 30 giorni.

Un altro minimarket, in via Balbo, sorpreso dagli operatori della Polizia Locale a somministrare bevande alcoliche a minori, è stato sanzionato con la sospensione dell’attività per 45 giorni. Complessivamente le ordinanze prefettizie prevedono sanzioni pecuniarie per circa 30.000 euro.

redazione

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