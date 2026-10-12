Chivasso, donna caduta in acqua: la salvano i vigili del fuoco

Salvataggio di una persona caduta in acqua, nel pomeriggio di oggi a Chivasso. A intervenire sono stati gli uomini dei Vigili del Fuoco del Comando di Torino. In particolare, la squadra 21 della Sede Centrale e del nucleo CRA (Contrasto Rischio Acquatico) ha permesso di individuare e recuperare la persona ancora in vita.



Si tratta di una donna, portata in salvo e affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco, che ha monitorato l'area prima di fare rientro senza necessità di effettuare manovre di recupero dall'alto.