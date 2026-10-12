Salvataggio di una persona caduta in acqua, nel pomeriggio di oggi a Chivasso. A intervenire sono stati gli uomini dei Vigili del Fuoco del Comando di Torino. In particolare, la squadra 21 della Sede Centrale e del nucleo CRA (Contrasto Rischio Acquatico) ha permesso di individuare e recuperare la persona ancora in vita.
Si tratta di una donna, portata in salvo e affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco, che ha monitorato l'area prima di fare rientro senza necessità di effettuare manovre di recupero dall'alto.
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Cronaca | 12 ottobre 2026, 19:22
Chivasso, donna caduta in acqua: la salvano i vigili del fuoco
L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi. Sul posto anche l'elicottero Drago per monitorare l'area fino al lieto fine
Salvataggio di una persona caduta in acqua, nel pomeriggio di oggi a Chivasso. A intervenire sono stati gli uomini dei Vigili del Fuoco del Comando di Torino. In particolare, la squadra 21 della Sede Centrale e del nucleo CRA (Contrasto Rischio Acquatico) ha permesso di individuare e recuperare la persona ancora in vita.
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