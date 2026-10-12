Il 30 ottobre la Notte delle Storie alla Scuola Holden: protagonisti Alessandro Baricco, Fabio Genovesi e molti altri

Venerdì 30 ottobre dalle 18.00 a mezzanotte va in scena dal vivo nei locali della Scuola e in diretta streaming su YouTube È la notte delle storie. il progetto inedito ideato da Scuola Holden, che invita a osservare e scoprire il potere trasformativo delle storie, la loro capacità di connetterci vicendevolmente, creando uno spazio di continuità tra passato e presente, guardando al domani.

Tra i protagonisti della serata Alessandro Baricco, Benjamín Labatut, Fabio Genovesi, Kasia Smutniak, Irma Di Paola con una performance coreografata tratta da “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, Arianna Porcelli Safonov, Rareș in un dialogo musicato e illustrato con Zuzu, Michele Riondino, Valeria Solarino, Raffaele Alberto Ventura con So.Lo, tra reading, musica, dialoghi e performance. E ancora, i contributi di Feltrinelli Librerie e di APERITOON e Bergamo Animation Days. www.scuolaholden.it

Un progetto di Scuola Holden curato in collaborazione con The Goodness Factory.