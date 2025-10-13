Rissa alla fermata della metro: “Scene di ordinaria follia in città”

Tensione e violenza lungo corso Francia, all’altezza della stazione della metropolitana Principi d’Acaja. Una rissa tra più persone (almeno cinque quelle riprese nel video, ma potrebbero essere di più) ha scatenato il panico tra i residenti, costringendo alcuni passanti a rifugiarsi in metro.

Calci e violenza

L’episodio, avvenuto ieri sera, ritrae un uomo di colore intento a prendere a calci un altro soggetto, mentre questo si trova a terra. Altre tre persone, incappucciate, circondano in un primo momento i due contendenti, salvo poi allontanarsi. Quando l’aggressore sparisce dall’inquadratura del cellulare, la vittima si rialza e se ne va. E dopo pochi secondo il video si interrompe bruscamente, impedendo di capire cosa potrebbe essere successo dopo. Che si sia trattato di una rapina?

"Basta degrado"

Il fattaccio è stato commentato duramente da Raffaele Marascio, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 4, che ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto. “Ancora una volta assistiamo a scene di ordinaria follia in questa città: un pestaggio in piena regola, tra cittadini impauriti e quartieri sempre più ostaggio del degrado”, ha dichiarato Marascio. “Intere zone un tempo tranquille oggi sono vittime di violenza e criminalità. Quali risposte intende dare l’amministrazione? Per quanto ancora dovremo tollerare tutto questo?”.

