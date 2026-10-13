Un giardino in memoria di Romanework Hailè Selassiè

Domani, 14 ottobre 2027, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Romanework Haile Selassie, del giardino compreso tra le vie Uffreduzzi e Arduino, all’interno del quartiere Filadelfia, in Circoscrizione 8.

Alla cerimonia saranno presenti ed interverranno: Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale e della commissione toponomastica; Michele Antonio Guggino, coordinatore della quinta commissione alla Circoscrizione 8; Stefano Garzaro, scrittore; Liuba Forte, presidente dell’associazione Panafricando; Amare Dawit vicepresidente dell’associazione Etiopi e loro amici in Piemonte; due allievi in rappresentanza dell’istituto “Passoni” che ha svolto un laboratorio sul tema del decolonialismo.

Romanework Haile Selassie(Etiopia 1914 - Torino 14 ottobre 1940) conosciuta anche come Romane Worq, tradotto in italiano "Melagrana d'oro". Figlia primogenita di Hailé Selassié, dopo l'occupazione italiana dell’Etiopia, quando il negus si rifugiò in Inghilterra con buona parte della famiglia reale, Romanework preferì restare in patria a fianco del marito Merid Bayané, militare a capo di formazioni resistenti all’occupazione. Deportata in Italia nel 1937, prima nel campo di prigionia dell’Asinara, con i quattro figli maschi, successivamente presso la Missione della Consolata a Torino, muore, malata di tubercolosi, nel 1940 a soli 27 anni.