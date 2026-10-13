Pozzo Strada si mette in cammino, il 23 ottobre una passeggiata tra i cittadini per ascoltare il quartiere

Un'iniziativa che unisce la voglia di fare e l'ascolto diretto del territorio. Venerdì 23 ottobre il quartiere Pozzo Strada sarà protagonista di una speciale "Camminata di Quartiere", promossa dal gruppo social "Sei di zona Pozzo strada se...". L'evento, organizzato da Marco Palazzo e coordinato dal consigliere della Circoscrizione 3 Valentino Troisi, nasce con l'intento di camminare insieme tra le vie della zona per osservarne da vicino le problematiche, raccogliere le segnalazioni dei residenti e promuovere una vita serena e partecipata, senza intenti polemici.

L'appuntamento è fissato per le ore 20 davanti alla Caserma dei Carabinieri di corso Brunelleschi 105. A rendere ancora più accogliente il momento del ritrovo ci saranno le specialità dello stand gastronomico "La Focaccia Vuoi? Piglia La Puglia", che allieterà i partecipanti prima dell'inizio del percorso.

Il percorso e gli obiettivi della serata

La partenza della passeggiata è programmata per le ore 20.45. Il gruppo si muoverà esclusivamente lungo i marciapiedi del quartiere, toccando snodi cruciali della viabilità locale: da via Vandalino si proseguirà verso via De Sanctis, fino a raggiungere piazza Massaua e corso Francia, per poi fare rientro verso il punto di partenza in corso Brunelleschi.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini di ogni età, a cui si richiede unicamente un paio di scarpe comode e la voglia di condividere idee per il futuro della zona. Un'occasione informale per trasformare il confronto tra residenti in un momento di crescita e coesione per l'intero quartiere Pozzo Strada.