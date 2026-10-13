Torino accelera sulla transizione green: oltre 1,3 milioni dal Mase per bus elettrici e nuova illuminazione pubblica

La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna, su proposta dell’assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta, il Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo a due interventi di efficientamento energetico finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con oltre 1,3 milioni di euro.

La decisione consente alla Città di Torino di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per l'avvio delle attività previste. Il finanziamento rientra nel programma ministeriale destinato all'attuazione dei Climate City Contract, lo strumento europeo che accompagna la Città verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2030.

"Prosegue il percorso per la realizzazione dei progetti finanziati dal bando MASE - dichiara l’assessora Foglietta -. Le risorse assegnate dal Ministero ci permettono di dare concretezza a due interventi importanti che contribuiscono al percorso di Torino verso la neutralità climatica: la produzione di energia rinnovabile per il trasporto pubblico e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Su quest’ultimo fronte interveniamo in tre aree della città con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità dell'illuminazione e rendere gli spazi pubblici più fruibili e accoglienti”.



Il primo finanziamento, pari a oltre 800mila euro, riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel deposito Gerbido del Trasporto Pubblico Locale, finalizzato all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con il cofinanziamento di Gtt. Il progetto si integra con l'hub di ricarica per la flotta elettrica inaugurato lo scorso maggio, e consentirà di aumentare la quota di autosufficienza energetica della struttura dall'attuale 25% al 35% del fabbisogno complessivo.

Il secondo progetto prevede un finanziamento di 515mila euro per interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in corso Giulio Cesare, in piazza Galimberti e nel parco di via Pietro Cossa interno 290. Gli interventi prevedono la sostituzione dei vecchi punti luce con nuovi impianti a basso consumo energetico.

Con l'approvazione del POD vengono definiti nel dettaglio attività, cronoprogrammi, quadro economico, piano finanziario e indicatori di risultato dei due progetti, già ammessi a finanziamento dal Ministero. Il provvedimento conferma la copertura finanziaria degli interventi e consente la trasmissione della documentazione attraverso la piattaforma ministeriale GIMS, in conformità all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Città di Torino e il MASE nel luglio 2026.