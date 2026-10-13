Gru D'Oro, al via le candidature per il 2026

Il premio Gru D'Oro è stato istituito nel 2000 dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa aps con l'intento dei soci fondatori di valorizzare, riscoprire, promuovere e far conoscere Grugliasco le tradizioni, la cultura, la generosità e genialità dei suoi cittadini.

È importante ricordare che il premio è assegnato a persona, ente, artigiano, professionista, associazione, azienda che, nel corso dell’anno precedente, con il suo operato, ha portato, con onore, il nome di Grugliasco oltre i suoi confini.

La cerimonia di premiazione si terrà a gennaio 2027. Le segnalazioni delle candidature, da presentare compilando il modulo allegato, devono essere inviate alle mail segreteria.sindaco@comune.grugliasco.to.it o cojta@libero.it entro il 31 dicembre 2026.