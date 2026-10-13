 / Attualità

Attualità | 13 ottobre 2026, 14:47

Gru D'Oro, al via le candidature per il 2026

Per le candidature c' tempo fino al 31 dicembre

Gru D'Oro, al via le candidature per il 2026

Gru D'Oro, al via le candidature per il 2026

Il premio Gru D'Oro è stato istituito nel 2000 dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa aps con l'intento dei soci fondatori di valorizzare, riscoprire, promuovere e far conoscere Grugliasco le tradizioni, la cultura, la generosità e genialità dei suoi cittadini.

È importante ricordare che il premio è assegnato a persona, ente, artigiano, professionista, associazione, azienda che, nel corso dell’anno precedente, con il suo operato, ha portato, con onore, il nome di Grugliasco oltre i suoi confini.

La cerimonia di premiazione si terrà a gennaio 2027. Le segnalazioni delle candidature, da presentare compilando il modulo allegato, devono essere inviate alle mail segreteria.sindaco@comune.grugliasco.to.it o cojta@libero.it entro il 31 dicembre 2026. 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium