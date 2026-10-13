Beinasco, rinasce l'area verde davanti alla scuola Aldo Mei

A Beinasco, davanti alla scuola elementare Aldo Mei, fino a qualche tempo fa c’era un’area verde abbandonata. Negli ultimi tempi, però, la frazione di Fornaci ha visto realizzato, un passo alla volta, il progetto per restituirla ai cittadini.

Il parco, la pista ciclabile e il nuovo sentiero

Così, dopo l'area cani, le panchine e i parcheggi davanti alle scuole, ecco la riqualificazione del vicino parco di Strada delle Lose, con la pista ciclabile e lo spazio per la didattica all’aria aperta. "Ora abbiamo completato anche il nuovo sentiero in autobloccanti al posto del vecchio sterrato", sottolinea il sindaco Daniel Cannati: "un intervento che rende l’area più facile da raggiungere anche nelle giornate di pioggia, in particolare per le persone con disabilità motorie".

Insomma, una zona della città che si è trasformata silenziosamente in pochi anni, "pensata per le famiglie che accompagnano i bambini a scuola, chi porta fuori il cane, chi si ferma a fare due chiacchiere su una panchina - ha concluso Cannati - Non ci sono solo le grandi opere: Beinasco cambia anche così".