Notte di paura, auto si schianta contro una delle vasche della Spina Reale poi si ribalta

Brutto incidente stradale ieri sera, intorno alle ore 23, in via Cesalpino, lungo la Spina Reale. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a impattare violentemente contro una delle grandi vasche in muratura che ornano la passeggiata del quartiere Madonna di Campagna. L'urto è stato devastante: la struttura è stata letteralmente distrutta dall'impatto e il veicolo, dopo aver perso il controllo, si è ribaltato su un fianco, bloccando la carreggiata e seminando detriti per decine di metri.

Un impatto violento

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono accorse tempestivamente le volanti della Polizia Municipale e le squadre dei vigili del fuoco. Il conducente e unico occupante della vettura, rimasto bloccato all'abitacolo capovolto, è stato estratto in sicurezza e affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lavori straordinari per ripristinare la viabilità

I pompieri hanno lavorato a lungo, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale, per liberare la strada. Un lavoro certosino e faticoso, reso necessario dalla mole di detriti, mattoni e terriccio sbalzati fuori dalla vasca distrutta e sparsi lungo tutta la carreggiata. Successivamente, l'intervento del carro attrezzi ha permesso di rimuovere la carcassa dell'automobile ribaltata, restituendo finalmente via Cesalpino alla normale viabilità notturna. Restano ora da chiarire con esattezza le dinamiche che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo in quel tratto.