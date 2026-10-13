Maxi operazione antidroga "Oro verde" nel Cuneese e nel Torinese: otto arresti e sequestri per mezzo milione

Un durissimo colpo a un sodalizio criminale specializzato nella produzione su vasta scala di sostanze stupefacenti è stato messo a segno dai Carabinieri della Compagnia di Bra.

L'operazione, denominata "Oro verde", si è conclusa con 8 arresti, di cui 5 in flagranza di reato e 3 su ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini di nazionalità albanese, oltre a 5 deferimenti in stato di libertà e al sequestro di oltre 340 chilogrammi di sostanza stupefacente, per un valore stimato sul mercato al dettaglio di circa 500.000 euro.

L'indagine, avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, è nata dal monitoraggio del territorio braidese da parte dei militari dell'Arma, che hanno mappato una fitta rete di coltivazioni occulte e tecnologiche dislocate tra le province di Cuneo e Torino.

I blitz, eseguiti con il supporto di reparti specializzati, hanno permesso di individuare serre artificiali nei comuni di Sanfrè, Castellinaldo, Bene Vagienna e Ceres, nelle valli di Lanzo.

L'organizzazione era composta da professionisti in grado di fornire anche "consulenza specializzata" ad altri gruppi criminali per la creazione di habitat artificiali perfetti, dotati di impianti di aerazione, illuminazione a spettro solare, irrigazione automatica e fertilizzanti specifici.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 340 kg di stupefacente tra piante in fioritura e marijuana essiccata, 200 grammi di hashish e denaro contante.

Agli indagati è stato inoltre contestato il reato di furto aggravato di energia elettrica: per alimentare le serre, i malviventi avevano realizzato un allaccio abusivo diretto alla rete di E-Distribuzione Spa, bypassando il contatore per azzerare i costi di produzione.

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