Tensione in corso Principe Oddone, spacciatori danno fuoco agli arbusti

Ancora momenti di tensione, nelle scorse notti, tra il Basso San Donato e Spina 3. Un incendio di natura dolosa ha interessato la vegetazione all'interno dell'area recintata all'angolo tra corso Principe Oddone e corso Gamba.

Le fiamme, appiccate dai soliti noti, hanno rapidamente coinvolto gli arbusti presenti nella zona, sprigionando fumo e mettendo in allarme i residenti della zona. Sul posto sono dovuti intervenire tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, circoscritto le fiamme e messo in totale sicurezza l'area interessata dall'episodio.

Sul caso è intervento anche il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando. "Sto predisponendo una nuova interpellanza che chieda conto dei controlli effettuati in zona e delle misure che l'amministrazione intenda intraprendere per contrastare i fenomeni di spaccio in Basso San Donato e Spina 3".