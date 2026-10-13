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Cronaca | 13 ottobre 2026, 11:16

Tensione in corso Principe Oddone, spacciatori danno fuoco agli arbusti

Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco dopo le segnalazioni dei residenti

L'intervento dei pompieri in corso Principe Oddone

L'intervento dei pompieri in corso Principe Oddone

Ancora momenti di tensione, nelle scorse notti, tra il Basso San Donato e Spina 3. Un incendio di natura dolosa ha interessato la vegetazione all'interno dell'area recintata all'angolo tra corso Principe Oddone e corso Gamba.

Le fiamme, appiccate dai soliti noti, hanno rapidamente coinvolto gli arbusti presenti nella zona, sprigionando fumo e mettendo in allarme i residenti della zona. Sul posto sono dovuti intervenire tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, circoscritto le fiamme e messo in totale sicurezza l'area interessata dall'episodio.

Sul caso è intervento anche il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando. "Sto predisponendo una nuova interpellanza che chieda conto dei controlli effettuati in zona e delle misure che l'amministrazione intenda intraprendere per contrastare i fenomeni di spaccio in Basso San Donato e Spina 3".

ph.ver.

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