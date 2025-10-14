 / Cronaca

Cronaca | 14 ottobre 2025, 10:34

Rapinatore minaccia la cassiera con un paio di forbici: arrestato nel parcheggio del supermercato

E' successo in corso Traiano. L'uomo è stato fermato mentre stava tentando la fuga dopo essersi spogliato di uno scaldacollo con cui aveva cercato di camuffarsi

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino per tentata rapina aggravata.

La volante di “Mirafiori” è intervenuta in corso Traiano per la segnalazione di un’aggressione a mano armata ai danni della cassiera di un supermercato.

I poliziotti, giunti sul luogo, hanno individuato e fermato nel parcheggio antistante all’esercizio commerciale un cittadino italiano che stava cercando di darsi alla fuga; sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto parte del “bottino” e uno scaldacollo, utilizzato per travisarsi durante la rapina.

A seguito di accurate ricerche, sono, inoltre, riusciti a recuperare l’intera somma di denaro sottratta, nonchè il paio di forbici appuntite utilizzate per minacciare la cassiera, delle quali il quarantaduenne aveva tentato di disfarsi durante la fuga.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

redazione

