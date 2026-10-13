Ore di apprensione a Caselette, vigili del fuoco alla ricerca di un 80enne scomparso durante un'escursione

Due ore di ricerca, poi il lieto fine. Sono scattate alle 16 di ieri pomeriggio le ricerche di un uomo di 80 anni, un escursionista di cui si erano perse le tracce a Caselette. Sono state 5 le squadre dei vigili del fuoco di Torino impegnate, tra personale permanente e volontario.



Arrivata la segnalazione d'allarme, la sala operativa si è attivata mandando sul posto le unità di terra, tra cui alcune unità cinofile, attivando inoltre le procedure per rintracciare il segnale del cellulare dell’uomo che risultava essere ancora acceso. Le ricerche erano iniziate dopo che due giovani escursionisti avevano segnalato la presenza, lungo il proprio percorso, di una persona in evidente stato di affaticamento mentre si dirigeva verso la cima del Monte Musinè. Successivamente, anche i familiari avevano lanciato l’allarme per il mancato rientro dell’escursionista.

Intorno alle 22:30, le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche a piedi hanno individuato l'escursionista in prossimità della vetta, nei pressi di un traliccio dell’alta tensione. L'uomo, di circa 80 anni, presentava un trauma cranico e si trovava in una zona particolarmente impervia, che rendeva difficoltoso il recupero via terra.

È stato quindi attivato l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso, decollato dalla base di Torino in configurazione operativa notturna. Attraverso manovre al verricello, l’equipaggio ha sbarcato l’équipe sanitaria in prossimità del luogo dell’intervento.

Grazie alla collaborazione con le squadre di terra, l’infortunato è stato imbarellato e trasferito per un breve tratto fino a un punto idoneo al recupero aereo. Dopo la valutazione clinica e la stabilizzazione da parte del personale sanitario dell’elisoccorso, il paziente è stato recuperato a bordo dell’elicottero con la barella verricellabile e successivamente trasportato all’ospedale CTO di Torino in codice giallo.