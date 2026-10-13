Bucano le gomme all'auto di due anziani che vanno al mercato: arrestato un 54enne, complice in fuga

I carabinieri della stazione di Castellamonte hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di danneggiamento continuato ed aggravato in concorso nei confronti di una coppia di anziani.



L'intervento è scattato intorno a mezzogiorno, a seguito di una segnalazione arrivata al 112, che indicava la presenza di due persone che stavano bucando gli pneumatici delle auto in sosta con un coltello all'interno dell'area mercatale di Castellamonte. Le autovetture colpite – due utilitarie– appartenevano a due pensionati del luogo di 76 e 69 anni. Le macchine sono state prese di mira probabilmente per distrarre i proprietari e poi rubare, dall’interno dei veicoli, effetti personali e gioielli.



Giunti immediatamente sul posto, i militari sono riusciti a bloccare ed immobilizzare uno dei malfattori, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga ed è tuttora in corso di identificazione. A seguito del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle immediate vicinanze e sottoposto a sequestro il coltello di 9,5 centimetri utilizzato per forare gli pneumatici e nascosto dal presunto responsabile poco distante dalle autovetture bersagliate. L'episodio, fortunatamente, non ha registrato alcun ferito.