Il Monferrato si tinge di dolcezza: ad Altavilla Monferrato arriva “Cioccolato nel Monferrato”, la storica manifestazione dedicata al cioccolato

Il Monferrato si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più golosi e attesi dell'autunno. Domenica 18 ottobre, le vie di Altavilla Monferrato (AL) si animeranno per ospitare la celebre manifestazione enogastronomica promossa dal Comune, con il prestigioso patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Una tradizione che si rinnova da oltre vent'anni, trasformando il paese in una vetrina a cielo aperto per i grandi maestri cioccolatieri e per la valorizzazione del territorio.

La giornata prenderà il via ufficiale alle ore 10:00 con l’apertura degli spazi espositivi, dove sarà possibile scoprire e degustare creazioni artigianali di ogni tipo.

L'evento pensa anche ai più piccoli: per tutta la giornata i bambini potranno divertirsi con i laboratori creativi del «CIOCCO-LAB» con un maestro pasticcere che gli farà mettere “le mani in pasta”, una golosa-caccia al tesoro per le vie del paese “Operazione Gianduia – Il tesoro di Altavilla”, animazione e servizio baby parcking, realizzati dall'animazione di YABADABADOO ed un’area giochi con gonfiabili e tappeti elastici.

Per gli amanti della buona tavola, alle ore 11:30 l'apertura della cucina con piatti tipici monferrini, street food e stand enogastronomici. I visitatori avranno l'opportunità di pranzare immersi nell'atmosfera di festa, accompagnando le specialità culinarie locali con i rinomati vini del territorio.

Gli organizzatori ricordano che l'evento è confermato anche in caso di maltempo: qualora le condizioni meteo non fossero favorevoli, la manifestazione sarà semplicemente posticipata alla domenica successiva, il 25 ottobre.

Informazioni utili e prenotazioni

Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione anticipata, effettuabile contattando i numeri telefonici 347 4760222 oppure 366 3303151. Tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui canali social ufficiali dell'evento, alla pagina Facebook "Cioccolato Nel Monferrato" e sul profilo Instagram @cioccolato_nel_monferrato.