Da Dungeons & Dragons all’Odissea: il Museo Egizio apre il nuovo ciclo di incontri spostando l’attenzione sui giovani

Il Museo Egizio inaugura la nuova stagione di incontri che si svolgerà dal 17 ottobre al 6 luglio. Dal blu egizio ai colossal cinematografici, dal rapporto con l'aldilà delle civiltà antiche ai giochi di ruolo fantasy: sono alcuni dei temi della stagione di appuntamenti che quest’anno si rivolgono in particolare ai giovani e agli under 30. Argomenti trattati tramite l’egittologia, l’archeologia, ma anche scienza, cinema, attualità e cultura pop.

Giochi di ruolo in riva al Nilo

Tra gli incontri dedicati ai giovani, quello del 4 dicembre dedicato al mondo del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, grazie alla collaborazione con il negozio di videogame Goblin Torino. In parallelo alla sessione di gioco organizzata in museo, il dialogo tra l'egittologa Divina Centore e il Dungeon Master Dario Blandina metterà a confronto due modi di raccontare l'antico Egitto: quello del museo e quello del gioco di ruolo.

Novità di quest’anno il ciclo “Dentro la macchina museo. Mostre itineranti: la collezione in movimento", obiettivo rendere il museo un luogo di orientamento accademico e professionale. Tre appuntamenti per scoprire come si realizza una mostra itinerante a partire dall'esperienza diretta del Museo Egizio.

Ponte tra culture e generazioni

"Il Museo Egizio vuole essere un ponte tra generazioni, culture, epoche e luoghi diversi: il programma di conferenze sviluppa questo punto fondamentale della nostra missione; siamo lieti di poter garantire al pubblico gratuitamente, al museo e online, tante opportunità diversificate di arricchimento culturale", dichiarano la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin e il direttore, Christian Greco.

“Con questo progetto si mettono insieme diverse realtà, c’è una circolarità e una mancanza di autoreferenzialità che mi riempie di gioia. Questo mettersi come ponte culturale tra le varie realtà della città è una cosa di cui dobbiamo esserne grati”, commenta lo storico Giovanni De Luna.

La Fondazione Collegio Universitario Einaudi e l'Egizio hanno inoltre siglato un accordo quadriennale che permette alle loro studentesse e ai loro studenti di inserire nel piano formativo le conferenze che verranno realizzate in collaborazione tra il museo e la Fondazione. Questa opportunità si apre subito con il nuovo ciclo di incontri "Racconti dall'aldilà: un ciclo di conferenze sul tema della morte al Museo Egizio". Una rassegna trasversale che, attraverso il confronto tra culture e discipline, esplora il modo in culle varie civiltà hanno interpretato il rapporto con l’aldilà.

Spazio all'Odissea di Nolan

Tra i appuntamenti che incontrano l’attualità anche quello del 6 novembre dove, sulla scia dell'ultimo film di Christopher Nolan "Odissea", si parlerà di colossal e dell’epica classica. Tra gli appuntamenti più importanti quello del 9 febbraio con José M. Alba Gómez, direttore della missione a Qaw el-Kebir, nell'Alto Egitto. La necropoli del Medio Regno di Qaw el-Kebir, che ospita le monumentali tombe rupestri dei governatori provinciali, è rimasta per un secolo ai margini della ricerca archeologica.

Nella rassegna di presentazioni editoriali, il 20 novembre è in programma la presentazione del nuovo volume del Museo Egizio: "Perché abbiamo bisogno dei Musei", edito da Franco Cosimo Panini. Il volume raccoglie le riflessioni sul ruolo dei musei dei direttori di dieci delle più prestigiose istituzioni museali italiane internazionali.