Torna la "Casa delle Zucche", il 34esimo appuntamento tra biodiversità, colori e ingresso gratuito

Torna uno degli appuntamenti più stravaganti e attesi dell'autunno torinese con la trentaquattresima edizione del tradizionale evento organizzato dalla Casa delle Zucche di Tutto Zucche, ad Andezeno. La manifestazione prenderà il via quest'anno venerdì 18 settembre per proseguire fino al 19 dicembre 2026, offrendo a tutti i visitatori un ingresso completamente gratuito. La grande novità di questa edizione è rappresentata dal Giardino delle Zucche, uno spazio pensato per permettere a famiglie, bambini, nonni, giovani, cuochi e artisti di immergersi completamente in un trionfo di biodiversità vegetale.

L'evento si configura come una vera e propria vendita, mostra, mercato e raccolta, dove gli appassionati e i cultori del settore potranno osservare da vicino o acquistare liberamente centinaia di tipologie e varietà differenti di zucche, spaziando da quelle classiche a quelle più bizzarre e ornamentali. Il mondo delle zucche stupisce per la stravaganza di colori, forme e dimensioni, offrendo soluzioni per ogni esigenza culinaria o decorativa. Tra le varietà disponibili si possono trovare la zucca spaghetti, caratterizzata dalla particolare polpa spaghettosa, la zucca castagna e la zucca nocciola, quest'ultima ideale per la preparazione di dolci. Non mancano la rara e particolare zucca cedrina, ricercatissima per la preparazione di marmellate, e le classiche zucche di Halloween, perfette per l'intaglio, accanto alle zucche ornamentali pensate per abbellire la casa o come originali idee regalo.

Le zucche si confermano così non solo straordinarie per accendere la fantasia e colorare gli occhi dei più piccoli, che potranno vivere un'esperienza ricca di colori e di sorprese illuminanti, ma anche incredibilmente versatili in cucina, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti grazie ai loro gusti e retrogusti unici. La Casa delle Zucche accoglierà il pubblico il sabato e la domenica con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 18:30, mentre dal lunedì al venerdì l'apertura è prevista nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30.