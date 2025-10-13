I carabinieri arrestano il rapinatore delle farmacie: è un 68enne italiano

È accaduto mercoledì scorso, 8 ottobre, alle prime ore dell’alba, in Corso Traiano, zona Mirafiori sud di Torino: i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Moncalieri sono entrati in un appartamento bloccando in stato di fermo un sessantottenne italiano, senza fissa dimora, con numerosi precedenti.

Rinvenuti gli 'strumenti' degli ultimi colpi

L’uomo era ospite di un conoscente, proprietario dell’appartamento, all’interno del quale sono stati trovati e sequestrati il casco integrale da motociclista e gli indumenti utilizzati nei “colpi” contestatigli; poco lontana è stata recuperata anche la moto di grossa cilindrata usata dall’uomo per garantirsi la fuga dopo le rapine.

Di recente aveva colpito a Orbassano e Nichelino

Gli investigatori dell’Arma erano sulle sue tracce dopo l’assalto di alcune settimane fa in un centro scommesse di Orbassano e la rapina a una farmacia di Nichelino. Peraltro, l’uomo era noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, fra i quali un filotto di rapine a farmacie del torinese, che, perpetrate alcuni anni orsono, ne avevano determinato la carcerazione sino al 2024.

Portato al carcere delle Vallette

Il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato hanno indotto i Carabinieri ad agire subito e a sottoporre a fermo il sospettato, poi tradotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, in quanto gravemente indiziato di “rapina aggravata”. Il G.I.P. di Torino ha disposto la custodia in carcere.