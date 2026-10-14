Dalle radici contadine al futuro post-industriale, riapre l'Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2

Tutte le cose hanno una storia da scoprire, tutte le persone una storia da ascoltare, e tutti un patrimonio unico da tramandare. Con queste premesse Mirafiori nord si appresta a festeggiare un traguardo fondamentale per l'identità del territorio: la riapertura ufficiale dell'Ecomuseo Urbano di Torino della Circoscrizione 2. L'appuntamento per il taglio del nastro è fissato per sabato 17 ottobre 2026 alle ore 10 negli storici spazi di Cascina Giajone (con ingresso da via Guido Reni 114).

La rinascita del polo culturale è il frutto concreto di un lungo percorso di cittadinanza attiva, siglato attraverso un apposito patto di collaborazione stipulato con la Città di Torino e la Circoscrizione 2 insieme a una solida rete di realtà del terzo settore: Formeduca APS, ARIS APS e la sezione ANPI "Lanfranco".

Il valore della memoria: rurale, industriale e post-industriale

Il rilancio dell'Ecomuseo rappresenta un ponte tra le generazioni e un presidio di valorizzazione delle trasformazioni urbanistiche e sociali che hanno plasmato i quartieri della zona sud della città. A sottolineare la rilevanza politica e culturale dell'iniziativa è il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi:

"La memoria di un quartiere e di un territorio che ha attraversato epoche diverse - rurale, industriale e post-industriale - è oggi un tesoro inestimabile da conservare e fare conoscere. Credo quindi che la riapertura, dopo la firma del Patto di Collaborazione, dell'Ecomuseo Urbano sia un evento di primaria importanza per tutta la comunità. Ringrazio di cuore le associazioni e i cittadini che hanno contribuito con passione a questa realizzazione e invito calorosamente la cittadinanza ad usufruire dei servizi e delle straordinarie opportunità che l'Ecomuseo promuoverà fin da subito."