Problema tecnico in vasca, alla Trecate i corsi per le associazioni slittano di una settimana

Un rinvio imprevisto per la riapertura della piscina comunale Trecate, in via Alecsandri. L’impianto del quartiere Pozzo Strada avrebbe dovuto riaprire il 13 ottobre, ma un problema tecnico nella vasca da 25 metri ha costretto il personale a posticipare di una settimana l’avvio delle attività: la nuova data prevista è indicativamente quella di lunedì 20 ottobre.

"Ancora un disservizio"

L’annuncio del ritardo ha fatto scattare la protesta della consigliera della Lega Anna Vadalà, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sulle cause del rinvio e sulla gestione delle piscine comunali torinesi. "Già l’apertura estiva aveva subito ritardi, con la struttura riaperta solo ad agosto e con gli scivoli chiusi - ricorda Vadalà -. Ora anche i corsi invernali partono in ritardo, con disagi per le famiglie e le associazioni".

Alla piscina Trecate, a detta della Circoscrizione 3, nuotano 25 associazioni sportive e numerose scuole del territorio, che contavano di riprendere regolarmente i corsi al più presto.

“Il Comune al lavoro”

A fare chiarezza è Antonio Caprì, coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3. "Dopo l’apertura estiva, serve tempo per le operazioni di pulizia e manutenzione in vista della stagione invernale - così Caprì -. In questo caso il ritardo è dovuto a un problema tecnico nella vasca da 25 metri: gli uffici si sono già attivati per la riparazione. La vasca da 50 metri, invece, è pronta".