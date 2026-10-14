Hotel Multiverso: all’Hospitality Day 2026 Dario Ghiglione porta un nuovo modo di leggere l’ospite contemporaneo

L’ospite sa cosa compra. Ma sa davvero cosa vuole?

Parte da questa apparente contraddizione Hotel Multiverso – L’ospitalità delle dimensioni parallele, il nuovo libro di Dario Ghiglione, albergatore, autore e presidente di Federalberghi Imperia, presentato ufficialmente ieri, 13 ottobre 2026 all’Hospitality Day di Rimini, in occasione della sua uscita.

Pubblicato da TopPlayer, Hotel Multiverso propone una riflessione sull’evoluzione dell’ospitalità e, soprattutto, sul modo in cui sta cambiando l’ospite.

Non più un profilo statico da classificare attraverso segmenti e categorie, ma una persona capace di esprimere esigenze, desideri e comportamenti differenti nel corso dello stesso viaggio, della stessa giornata e persino nello stesso luogo.

Sono quelle che Ghiglione definisce le “dimensioni parallele” dell’ospite.

Il professionista che arriva il venerdì sera può essere una persona diversa dal viaggiatore che riparte la domenica. Il ciclista che cerca attività e movimento al mattino può desiderare silenzio e contemplazione poche ore dopo.

La persona è la stessa. Cambiano le sue dimensioni.

Da qui nasce una delle tesi centrali del libro: l’ospite sa cosa compra, ma non sempre sa cosa vuole davvero.

Il modello tradizionale dell’hotel è stato costruito per rispondere a ciò che l’ospite dichiara di volere e per organizzare l’offerta intorno a categorie e segmenti. Il “multiverso” prova invece ad accogliere anche ciò che quella persona non sa ancora di cercare.

A sostenere e mettere alla prova questa visione contribuiscono le voci di cinquanta professionisti dell’ospitalità, coinvolti nel progetto Interviste Senza Prenotazione.

Albergatori, consulenti, revenue manager, accademici, operatori incoming, esperti di tecnologia, tour operator e altri protagonisti del settore sono stati intervistati senza conoscere in anticipo le domande. Una scelta precisa, pensata per lasciare spazio a conversazioni autentiche e a punti di vista capaci non soltanto di confermare, ma anche di mettere in discussione le idee dell’autore.

Il risultato non vuole essere un manuale di formule universali.

Hotel Multiverso parte da situazioni reali, esperienze professionali, errori, intuizioni e domande. Ogni capitolo contiene inoltre un momento “Basilisco”, nel quale ciò che sembrava acquisito viene rimesso in discussione, e si conclude con il “Cantiere Aperto”: una cosa da fare, una da smettere di fare e una domanda sulla quale lavorare.

La prefazione è firmata da Mauro Santinato, Founder di Teamwork Hospitality, che individua proprio nella pluralità delle esperienze uno degli elementi centrali del progetto: non cinquanta persone chiamate a sostenere la stessa idea, ma cinquanta punti di vista differenti sull’ospitalità.

Con Hotel Multiverso, Ghiglione porta quindi al centro della riflessione una domanda che riguarda il futuro dell’accoglienza: cosa succede quando smettiamo di progettare l’ospitalità per categorie e ricominciamo a progettarla per persone?

Hotel Multiverso – L’ospitalità delle dimensioni parallele sarà disponibile dal 13 ottobre 2026, in formato brossurato, al prezzo di 25 euro, sul sito www.darioghiglione.it e in occasione dell’Hospitality Day di Rimini.

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