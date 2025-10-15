Rovista nei rifiuti in equilibrio su una bici, lo scatto che racconta il disagio

Una scena insolita, ma purtroppo sempre più frequente, quella immortalata in queste ore in via Leinì, a pochi passi dal supermercato Mercatò, nel quartiere Barriera di Milano.

Un uomo, con la bicicletta ferma accanto ai cassonetti dell’indifferenziato, si è arrampicato in equilibrio precario per infilare mani e testa nel contenitore dei rifiuti. Un gesto rapido, forse alla ricerca di qualcosa di utile o recuperabile, catturato dallo sguardo - e dallo smartphone - di una passante.

L’immagine mostra i piedi poggiati sul telaio della bici, il busto piegato dentro il bidone, in una postura che parla da sola: un equilibrio fisico instabile che riflette un equilibrio sociale sempre più fragile. "Non è la prima volta che vedo scene del genere - racconta la nostra testimone -. Qui, attorno al Mercatò, capita spesso che qualcuno cerchi nei rifiuti. Fa tristezza, ma è la realtà del quartiere".