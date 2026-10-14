La musica come ponte di pace: a Tavagnasco arriva il Coro Amwaj da Betlemme e Hebron

Domenica 18 ottobre 2026, Tavagnasco ospita il Master TAVA, un’intensa giornata di formazione e studio condiviso interamente dedicata a bande musicali e cori, organizzata da Giacomo Spiller, presidente di ARBAGA APS, l’associazione che riunisce 60 realtà bandistiche e corali del Piemonte. Dopo le precedenti edizioni dedicate agli inni con Fulvio Creux e al jazz con Paolo Fresu, il tema di quest'anno è la fratellanza: “La musica non conosce confini: unisce le note e le voci, costruisce fratellanza”.

Straordinario protagonista della manifestazione sarà Pietro Morello, musicista e operatore umanitario seguito da circa 4 milioni di follower sui social network, che porterà la sua esperienza della musica come ponte tra popoli e persone. L'energia, le idee e il grande entusiasmo con cui Morello ha lavorato nei mesi di preparazione promettono di rendere l'appuntamento un'esperienza indimenticabile.

Insieme a lui ci saranno i 38 bambini e ragazzi del Coro Amwaj di Betlemme e Hebron. Per permettere il loro arrivo dalla Palestina, ARBAGA ha acquistato i biglietti aerei, mentre le famiglie del territorio e del paese li ospiteranno per tre giorni a seguito dell'appello lanciato dal sindaco di Tavagnasco, Moreno Nicoletta.

La partecipazione al master per musici e coristi è del tutto gratuita e ha già raccolto l'adesione di oltre 20 formazioni e più di 200 componenti. I partecipanti proveranno insieme 10 brani della tradizione palestinese e piemontese e alle 14.30 parteciperanno ad un momento di confronto con Pietro Morello, con il direttore del coro palestinese Michele Cantoni e Doriano Felletti dell’Ufficio scolastico regionale. Alle 18 ci sarà l’esibizione finale nella palestra comunale in Località Verney. Sullo stesso palco si esibiranno Pietro Morello, tutti i musicisti e i giovani ospiti palestinesi: un'occasione imperdibile per ascoltare le loro voci e riscoprire la forza unificatrice della musica. Il soggiorno del coro palestinese prevede anche altre tappe sul territorio: sabato 17 ottobre la visita al Forte di Bard e lunedì 19 ottobre l’incontro istituzionale con Matteo Chiantore, sindaco di Ivrea e la visita al Museo Tecnologic@mente.

L'iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e del Comune di Tavagnasco.