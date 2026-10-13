Verso la piazza Egizia: dal 20 novembre al Museo apre l’ingresso da via Duse e l’area dell’Egitto Immersivo

Il Museo Egizio il 20 novembre inaugurerà il nuovo ingresso da via Duse con un grande scalone che porterà al piano ipogeo dove sarà inoltre inaugurata l’area dedicata all’Egitto Immersivo. “Un luogo a cui io tengo molto che riporta, dopo 200 anni dalla fondazione del museo, quello che al museo mancava, ovvero il paesaggio. Il 20 novembre inaugureremo inoltre un nuovo allestimento per la Mensa isiaca che ci racconta 400 anni di storie di legame tra Torino e l'Egitto” spiega il direttore, Christian Greco -. Dopo aver festeggiato il bicentenario, festeggeremo i 400 anni di questa relazione fra Egitto e Torino”.

Per l’occasione è stato anche invitato il presidente Sergio Mattarella che aveva già presenziato all’inaugurazione del Bicentenario: “Speriamo possa partecipare”.

Appuntamento a primavera 2027

I lavori sull’intera struttura dovrebbero vedere la fine verso tarda primavera 2027, con la copertura di tutta la parte ipogea e il giardino, la sala nuova conferenze e la trasformazione dell’ex cappella e del bookshop in sale mostre. La scala che sarà inaugurata a novembre da via Duse da una parte condurrà al giardino, dall'altra alla sala conferenze. La parte dell'ipogeo che riapre a novembre è quella che sarà aperta anche al pubblico, senza necessità di aver il biglietto del Museo, andando a creare la famosa piazza Egizia.

Due anni di attesa

Gli interventi all’Egizio si stanno così avviando alla conclusione con due anni di ritardo sulla tabella di marcia. “Il ritardo è dovuto a una serie di fattori: abbiamo avuto dei problemi con le forniture, con il trasporto dei materiali e i relativi costi”.

“Un accesso libero alla piazza dove ci sarà la nostra nuova caffetteria, dove poi si potrà scendere nel giardino, dove ci sarà il bookshop e che sarà davvero uno spazio urbano aperto a tutti. Questo sarà possibile dall’anno prossimo, quando finiremo tutti i lavori”. Dal 20 novembre si entrerà in contemporanea in una nuova fase dagli interventi sarà infatti chiuso l'accesso da via Accademia delle Scienze per consentire l'ultima parte davvero invasiva dei lavori.