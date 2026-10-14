Da Pinerolo a Grugliasco, ANCE Torino premia gli studenti meritevoli

Sono state consegnate ieri sera, con una cerimonia ufficiale alla presenza della Presidente Paola Orsini le 21 borse di studio “Il futuro in costruzione” che per il secondo anno ANCE Torino ha scelto di riconoscere ad altrettanti studenti meritevoli selezionati presso 7 Istituti con indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) di Torino e Provincia: l’Istituto “Russell - Moro – Guarini”, l’Istituto "Curie Vittorini" di Grugliasco, l’Istituto “Erasmo Da Rotterdam” di Nichelino, l’Istituto "Galileo Galilei" di Avigliana, l’Istituto “Giovanni Cena” di Ivrea, l’Istituto “25 Aprile – Faccio” di Cuorgnè e l’Istituto “Michele Buniva” di Pinerolo.

Gli studenti premiati sono stati selezionati tra i frequentanti del secondo anno che, terminato il percorso di istruzione obbligatoria, hanno scelto di proseguire gli studi iscrivendosi al terzo anno.

La presidente di Ance Torino, Paola Orsini, ha commentato: “abbiamo scelto di rinnovare questo progetto perché continuiamo a considerare strategica la formazione nel nostro comparto, cominciando dai più giovani che credono in un mestiere fatto di competenze, responsabilità e visione. Il nostro settore ha bisogno di tecnici preparati e di persone motivate e siamo particolarmente orgogliosi di vedere tra i premiati tanti giovani talenti, con una significativa presenza femminile. È un segnale importante per un comparto che ha bisogno di aprirsi sempre di più alle nuove generazioni e di valorizzare competenze e attitudini senza distinzioni. Premiare il loro impegno significa riaffermare che le imprese edili investono sul futuro e sulle persone. Ringrazio gli istituti, i docenti e le famiglie per il lavoro quotidiano, e auguro a tutti gli studenti di costruire, con la stessa determinazione, il proprio futuro e quello delle nostre città”.