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Sport | 14 ottobre 2026, 16:58

Volley A2/F: Monviso Volley senza turno infrasettimanale, punta a Offanengo [FOTO]

Stasera torna il campionato, ma la Wash4green riposa. Nella fotogallery il racconto dell’esordio in casa

Time out di coach Giovi (foto di Christian Bosio)

Time out di coach Giovi (foto di Christian Bosio)

Turno infrasettimanale stasera, mercoledì 14, per il campionato di volley femminile di A2, ma il Monviso non scende in campo. Il girone unico, infatti, è composto da 17 squadre, con una formazione per giornata che osserva il turno di riposo.

Le ragazze di coach Giovi possono quindi lavorare per l’appuntamento di domenica 18, alle 17, nuovamente al PalaBus Company di Villafranca Piemonte. Dopo il combattuto esordio con Nuvolí AltaFratte Padova, arriva Trasporti Bressan Offanengo, della ex Jessica Joly, che stasera gioca in casa contro Narconon Volley Melendugno.

La partita di domenica ha lasciato del rammarico perché non è arrivato neanche un punto, ma la prestazione fa ben sperare. Dopo difficoltà iniziali in attacco e nei primi due turni di servizio, Aurora Pistolesi ha infilato 31 punti. Seconda Irbe Lazda 19 e terza Alyssa Enneking 14. Buono l’inserimento di Giulia De Nardi, arrivata al giorno prima, e schierata subito in campo al posto dell’infortunata Manuela Ribechi.

Nella fotogallery di Christian Bosio il racconto dell’esordio.

Una parte del pubblico (foto di Christian Bosio)

Una parte del pubblico (foto di Christian Bosio)

Un altro settore del pubblico (foto di Christian Bosio)

Un altro settore del pubblico (foto di Christian Bosio)

I Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

I Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

Ricci in palleggio (foto di Christian Bosio)

Ricci in palleggio (foto di Christian Bosio)

Coach Giovi (foto di Christian Bosio)

Coach Giovi (foto di Christian Bosio)

Attacco di Pistolesi (foto di Christian Bosio)

Attacco di Pistolesi (foto di Christian Bosio)

Attacco di Pistolesi (foto di Christian Bosio)

Attacco di Pistolesi (foto di Christian Bosio)

Attacco di Lazda(foto di Christian Bosio)

Attacco di Lazda(foto di Christian Bosio)

De Nardi parla con Pistolesi (foto di Christian Bosio)

De Nardi parla con Pistolesi (foto di Christian Bosio)

Marco Bertello

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