Rivoleva indietro i suoi soldi, minaccia e rapina una famiglia e dà fuoco alla loro auto: arrestato a Moncalieri

Li ha minacciati più volte, ha dato fuoco anche all'auto di famiglia e li ha rapinati. Non si è fatto scrupoli, pur di riavere i suoi soldi, un uomo di 24 anni che i carabinieri di Moncalieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato con l'accusa di rapina, incendio, minacce e porto abusivo di armi.



Le indagini erano scattate nel mese di maggio, dopo la denuncia da parte delle persone che erano finite nel suo mirino. I militari sono così risaliti a un uomo, già noto alle forze dell'ordine e lo hanno arrestato.



Durante una perquisizione, sono stati trovati e sequestrati anche un manganello telescopico della lunghezza di 56 centimetri e 8 colpi calibro 9 millimetri per pistola a salve,

ma anche una modica quantità di sostanza stupefacente. L'uomo si trova ora presso il carcere di Torino.