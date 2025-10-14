 / Cronaca

Rivoleva indietro i suoi soldi, minaccia e rapina una famiglia e dà fuoco alla loro auto: arrestato a Moncalieri

Nei guai un uomo di 24 anni che vantava un credito nei confronti di un giovane

Uno degli oggetti sequestrati dai carabinieri

Li ha minacciati più volte, ha dato fuoco anche all'auto di famiglia e li ha rapinati. Non si è fatto scrupoli, pur di riavere i suoi soldi, un uomo di 24 anni che i carabinieri di Moncalieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato con l'accusa di rapina, incendio, minacce e porto abusivo di armi.

Le indagini erano scattate nel mese di maggio, dopo la denuncia da parte delle persone che erano finite nel suo mirino. I militari sono così risaliti a un uomo, già noto alle forze dell'ordine e lo hanno arrestato. 

Durante una perquisizione, sono stati trovati e sequestrati anche un manganello telescopico della lunghezza di 56 centimetri e 8 colpi calibro 9 millimetri per pistola a salve,
ma anche una modica quantità di sostanza stupefacente. L'uomo si trova ora presso il carcere di Torino.

