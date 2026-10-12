2WheelsPoliTO si laurea campione italiano di Moto3

Una stagione da record per 2WheelsPoliTO: il team del Politecnico di Torino conquista il titolo italiano piloti con la vittoria di Vicente Pérez Selfa e quello costruttori nella Moto3, confermandosi protagonista assoluto del Campionato Italiano Velocità. Con i successi di questa stagione, il prototipo raggiunge quota 34 vittorie nella Moto3 nazionale e diventa il più vincente nella storia della categoria, davanti a marchi storici come KTM e Honda.

Nel corso del campionato, che si è concluso ieri sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga, il team che è attivo da oltre dieci anni e coinvolge studenti ed ex studenti del Politecnico in un’attività continua di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ha ottenuto nove vittorie su tredici gare e conquistato tutte le sei pole position, confermando il livello di maturità e affidabilità raggiunto dal progetto.

“Il percorso non è stato privo di difficoltà, ma ogni volta il team ha saputo reagire, facendo tesoro di ogni esperienza per migliorare il prototipo e consolidare il lavoro di squadra – commenta il professor Lorenzo Peroni, dal 2009 tutor accademico del team – È una parte centrale dell’esperienza di 2WheelsPoliTO: progettare, realizzare e portare in pista una moto da competizione, mettendo alla prova le competenze acquisite e sviluppandone di nuove”.

La stagione ha visto anche la prima vittoria in Moto3 del Politecnico di Milano, arrivata a Vallelunga in Gara 2 dopo il ritiro per problemi tecnici del prototipo torinese. Un risultato che sottolinea il ruolo sempre più attivo delle università italiane in questa realtà e rappresenta per 2WheelsPoliTO uno stimolo a continuare a migliorarsi.

La stagione appena conclusa segna un nuovo traguardo, ma il lavoro è già ripartito: “L’obiettivo è preparare il Campionato Italiano Velocità 2027 e partecipare alla IX edizione della MotoStudent, la competizione universitaria internazionale dedicata alla progettazione e allo sviluppo di prototipi motociclistici”, aggiunge la professoressa Martina Scapin, a fianco del professor Peroni nella gestione del team e vice-tutor ufficiale per la competizione Motostudent.

“Questi risultati ci riempiono di orgoglio e testimoniano come competenze, passione, ricerca e lavoro di squadra possano tradursi in risultati di eccellenza. 2WheelsPoliTO rappresenta il valore della formazione sul campo, offrendo a studentesse e studenti l’opportunità di mettere in pratica le proprie conoscenze e affrontare sfide concrete – conclude la Vicerettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica del Politecnico di Torino, Giuliana Mattiazzo – Il primato raggiunto nella Moto3 italiana è un traguardo importante per tutto il Politecnico di Torino e uno stimolo a continuare a valorizzare le esperienze che integrano formazione, ricerca e sport. Un ruolo fondamentale è svolto dai docenti che accompagnano e coordinano queste attività, mettendo a disposizione le proprie competenze e guidando studentesse e studenti in percorsi di sperimentazione, progettazione e crescita. I team studenteschi sono infatti una componente preziosa della vita universitaria, perché permettono di sviluppare competenze trasversali, rafforzare l'autonomia e la capacità di lavorare in gruppo e trasformare le conoscenze acquisite in esperienze concrete, fondamentali per la crescita personale e professionale”.