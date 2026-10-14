VOLLEY FEMMINILE / “Time Out Women” anticipa al mercoledì; Questa sera (ore 21) ospiti Rubado, Ricci e Perinelli

Secondo appuntamento stagionale, questa sera alle ore 21, con “Time Out Women”, il programma di approfondimento sportivo sul mondo della pallavolo femminile di serie A. Il format del gruppo More News, eccezionalmente va in onda di mercoledì e non come di consueto di venerdì. Per concomitanti impegni di redazione, infatti, Time Out Women anticipa a questa sera, cogliendo l’occasione di raccontare in diretta le gare di A1 e A2 in programma per questo mercoledì. Non a caso è previsto un collegamento con il giornalista Alessio Murace, che ci racconterà in tempo reale l’evolversi del big-match tra l’Erreci Busto Arsizio e la Ferraro SMI Roma. Ospite in studio il direttore sportivo dell’Acqua San Bernardo Mondovì Max Rubado, pronto a raccontare le sensazioni in casa Puma, a quattro giorni dalla partenza dell’avventura in serie A3. Altri due collegamenti sono in programma con la palleggiatrice della Wash4green Monviso Maria Irene Ricci e con la schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara Elena Perinelli. Non mancheranno le interviste, con protagoniste Matilde Munarini (Uyba), Andrea Giovi (Monviso) e Chiara Mason (AltaFratte Padova). Ricordiamo che Time Out Women viene trasmesso sulla home-page di numerose testate on line del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e Ilbustese.it, sulle loro pagine Facebook, su Volleyball.it e su Youtube di Targatocn.it.