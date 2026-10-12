Un grande successo il ‘Derby Day’ all'ippodromo di Vinovo

Un anno di lavoro per prepararlo, un pomeriggio per passare alla storia. L’Italia dell’ippica è tornata al centro del trotto mondiale con il ‘Derby Day’ e lo ha fatto entrando dalla porta principale, sotto gli occhi di tutto il board dell’UET presente all’Ippodromo di Vinovo che è diventata la casa perfetta per il rilancio di tutto il movimento nostrano.

Lo dimostrano gli oltre 6mila presenze tra le tribune e il parterre, con una bella fetta di pubblico arrivata dall’estero grazie alla presenza di cavalli francesi, svedesi, tedeschi, norvegesi ma anche statunitensi. Lo dimostrano i risultati dei quattro Gran Premi di Gruppo 1, il vero succo del programma: Iceberg LP e Ischia Joy nenl Derby e nelle Oaks del Trotto, ma anche Fragolino Rosso nel Grand Prix de l’UET-Memorial Biasuzzi e Frank Gio, a ribadire la bontà della scuola italiana, nella finale dell’UET Elite Circuit-Memorial Varenne.

A sedici anni dalla sua prima volta con Nadir Kronos, ma a Roma, Andrea Guzzinati con Iceberg LP sulla pista di casa ha fatto di nuovo sua la corsa delle corse, quella che incorona il miglior 3 anni indigeno, battendo in una volata emozionantissima l’altro idolo di casa Santino Mollo con Il Trio Jet. La regina delle femmine nelle Oaks del Trotto - Memorial Carlo e Asya Tranfo è stata Ischia Joy che ha fatto saltare il banco perfettamente interpretata da Francesco Facci, superando Ingrid AM con Antonio Di Nardo che già pregustava la vittoria.

Nel nome di Varenne, la finale dell’UET Elite Circuit, la Champions League del trotto europeo, è stata vinta da Frank Gio che porta sul tetto d’Europa la scuola italiana. Proprietà della Scuderia Bivans di Antonio Somma e allenato da Sebastien Guarato, con Mathieu Abrivard ha battuto i due grandi favoriti, il francese Go On Boy e lo svedese Don Fanucci Zet. Nessuna sorpresa invece nel Grande Prix de l’UET-Memorial Biasuzzi: successo tedesco con Fragolino Rosso, quindicesima vittoria in 17 corse per lui. Si chiude con un bilancio entusiastico, perché il pubblico ha gradito. E da qui l’ippica italiana ripartirà.

Lo ribadiscono le parole di Patrizio Lapietra, Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Stiamo facendo vedere al mondo la bellezza del trotto italiano. Ringrazio per la loro presenza il Presidente e i delegati dell'UET, credo che sia la migliore pubblicità che si possa dare all'Italia”. E Peter Tuzla, Presidente dell’UET, conferma: "Grazie per averci invitati e per questa che è una grande celebrazione del mondo del cavallo in tutto il nostro continente. Il movimento italiano è uno dei migliori e questa è una casa perfetta per il trotto”.

Remo Chiodi, Direttore generale della Direzione generale per l'ippica: "Una grandissima giornata di sport, in un territorio straordinario. Una giornata che resterà indelebile nelle mente di tutti e ne dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo raccontarlo a tutti, l'aspettavamo da tanti anni, l'Italia lo merita. Faccio i complimenti a tutti quelli che hanno reso possibile questo successo, abbiamo lavorato insieme e da qui partiamo per costruire le prossime azioni".

Un successo anche per la Città Metropolitana di Torino e per la Regione Piemonte, rappresentata dall’assessore Paolo Bongioanni (Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Turismo, Sport e Post-olimpico): “Il Piemonte ha come visione strategica quella di portare i grandi eventi, quindi grazie al MASAF che ha voluto portare questo in Piemonte e dargli visibilità in tutto in tutto il mondo. Grazie anche a chi questa struttura la amministra e la gestisce, è splendida”.

La chiosa al padrone di casa, il CEO di Hippogroup Torinese Alessandro Ferraris: “Uno sforzo importante, ma ne valeva la pena. Abbiamo lavorato con entusiasmo, ci sono ancora tante cose da fare in futuro e se ce ne daranno la possibilità le faremo”.

E la diretta televisiva su EQUTv, Raisport ma anche grazie a MST in 20 Paesi diversi ha portato le immagini di Vinovo in tutto il mondo.