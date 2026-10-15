Il cantante Mika alla scoperta della cucina piemontese del ristorante Solferino



Il cantante Mika a cena al ristorante Solferino di Torino. È stato proprio il locale, presente da oltre 60 anni nel centro storico del capoluogo piemontese, a diffondere nelle scorse ore via Instagram e Facebook gli scatti con la star inglese, diventato celebre con il singolo "Grace Kelly".

"È stato un vero piacere - fanno sapere dal Solferino - scoprire che la spontaneità e l’energia che trasmette sul palco sono le stesse che lo accompagnano nella vita di tutti i giorni". "Gentile, solare e disponibile, - aggiungono - ha dedicato tempo e attenzione al nostro staff, entusiasta di conoscerlo, tra chiacchiere, sorrisi e fotografie".

Red Canzian

Ma non è l'unico vip che ha fatto tappa nel locale, che offre cucina piemontese reinterpretata in chiave contemporanea. In occasione dei concerti dei Pooh a Torino, in programma il 10 ed 11 ottobre scorso all'Inalpi Arena, è stato immortalato anche il membro della banda Red Canzian.