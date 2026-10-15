Valentino, polemiche sulle giostrine di corso Galilei: "Basta rattoppi, vanno sostituite"

Un gioco appena riparato, ma uno ancora transennato e rotto. Eppure, per l'area giochi di corso Galileo Galilei al parco del Valentino, le polemiche resistono e continuano a dividere.

La Lega: "Serve una sostituzione, non rattoppi"

A sollevare la questione con un'interpellanza è il capogruppo della Lega nella Circoscrizione 8, Stefano Delpero, che punta il dito contro i ritardi cronici negli interventi.

"Da mesi l'area versa in uno stato di abbandono ed essendo un angolo del Parco del Valentino molto frequentato dalle famiglie è davvero un peccato" - dichiara Delpero. "Non vogliamo meri rattoppi, ma chiediamo una vera e propria sostituzione dei giochi più datati per garantire la piena fruibilità e sicurezza".

La Circoscrizione 8: "Un'area fondamentale"

A dar credito alle preoccupazioni per la carenza di spazi ludici nel quartiere è anche la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 8, Giovanna Garrone. "Alla luce di altre chiusure - precisa la coordinatrice -, crediamo sia ancora più urgente un intervento tempestivo di riparazione e ripristino dei giochini su corso Galileo Galilei". Un caso può essere quello del vicino viale Ceppi dove la giostrina è stata rimossa perché richiede un intervento in officina che è attualmente in corso. Quando sarà terminato sarà riposizionata.

Il Comune: "Un gioco già a disposizione"

Di fronte alle sollecitazioni, non si è fatta attendere la replica dei tecnici del Comune di Torino, che hanno fatto il punto della situazione sui due giochi presenti nel giardino di corso Galileo Galilei. E oggetto dell'interpellanza del Carroccio. "Per quanto riguarda il combinato grande, gli interventi di manutenzione sono stati completati e la struttura è stata riaperta al pubblico dallo scorso 30 settembre - così dagli uffici -. Il gioco a molla, invece, rimane attualmente transennato e in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei pezzi di ricambio necessari per completare la riparazione definitiva".