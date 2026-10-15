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Attualità | 15 ottobre 2026, 11:20

Valentino, polemiche sulle giostrine di corso Galilei: "Basta rattoppi, vanno sostituite"

L'attacco della Lega, intanto la Città ripara uno dei due giochi malmessi

L'area giochi di corso Galilei

L'area giochi di corso Galilei

Un gioco appena riparato, ma uno ancora transennato e rotto. Eppure, per l'area giochi di corso Galileo Galilei al parco del Valentino, le polemiche resistono e continuano a dividere. 

La Lega: "Serve una sostituzione, non rattoppi"

A sollevare la questione con un'interpellanza è il capogruppo della Lega nella Circoscrizione 8, Stefano Delpero, che punta il dito contro i ritardi cronici negli interventi.

"Da mesi l'area versa in uno stato di abbandono ed essendo un angolo del Parco del Valentino molto frequentato dalle famiglie è davvero un peccato" - dichiara Delpero. "Non vogliamo meri rattoppi, ma chiediamo una vera e propria sostituzione dei giochi più datati per garantire la piena fruibilità e sicurezza".

La Circoscrizione 8: "Un'area fondamentale"

A dar credito alle preoccupazioni per la carenza di spazi ludici nel quartiere è anche la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 8, Giovanna Garrone. "Alla luce di altre chiusure - precisa la coordinatrice -, crediamo sia ancora più urgente un intervento tempestivo di riparazione e ripristino dei giochini su corso Galileo Galilei". Un caso può essere quello del vicino viale Ceppi dove la giostrina è stata rimossa perché richiede un intervento in officina che è attualmente in corso. Quando sarà terminato sarà riposizionata.

Il Comune: "Un gioco già a disposizione"

Di fronte alle sollecitazioni, non si è fatta attendere la replica dei tecnici del Comune di Torino, che hanno fatto il punto della situazione sui due giochi presenti nel giardino di corso Galileo Galilei. E oggetto dell'interpellanza del Carroccio. "Per quanto riguarda il combinato grande, gli interventi di manutenzione sono stati completati e la struttura è stata riaperta al pubblico dallo scorso 30 settembre - così dagli uffici -. Il gioco a molla, invece, rimane attualmente transennato e in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei pezzi di ricambio necessari per completare la riparazione definitiva".

L'area giochi di corso Galilei

L'area giochi di corso Galilei

Philippe Versienti

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