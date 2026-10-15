Chiuso laboratorio di panificazione a Mirafiori Sud per scarsa igiene e impianti non a norma

Un laboratorio di panificazione della zona di Mirafiori Sud di Torino è stato chiuso mercoledì 7 ottobre dall'Als dopo una serie di controlli che hanno evidenziato problemi igienico-sanitarie e legati alla sicurezza degli impianti.

L'intervento è partito grazie a un precedente sopralluogo della Polizia Locale di Santa Rita-Mirafiori con i tecnici della Divisione Protezione Civile, avviato a seguito di un reclamo che aveva portato alla luce condizioni ritenute non adeguate.

Nel corso dei primi accertamenti erano state riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali e criticità relative agli impianti, tra i quali la conformità dei forni e dell'impianto a gas. Per questo motivo i tecnici avevano richiesto l'intervento del gestore della rete, ritenendo necessario interrompere l'alimentazione del gas fino alla verifica della regolarità degli impianti. Tra le criticità, gli agenti avevano riscontrato macchinari in condizioni non ottimali e circa 40 sacchi di farina accatastati direttamente sul pavimento in condizioni precarie.

A seguito di queste verifiche, la Polizia Locale ha coinvolto i servizi dell'Asl, dello Spresal e dei competenti uffici tecnici. È scattato così il sopralluogo congiunto del 7 ottobre, quando gli ispettori della Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, valutate le condizioni igienico-sanitarie dei locali, hanno disposto la chiusura dell'attività con una apposita ordinanza, impartendo le relative prescrizioni.

Lo Spresal ha inoltre ordinato la sospensione dell'utilizzo di uno dei due forni a gas, ritenuto non sicuro, prescrivendo il ripristino delle carenze riscontrate secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni. Prima dell’arrivo della pattuglia, i tecnici della società erogatrice del gas avevano già interrotto la fornitura in via precauzionale, così come era avvenuto anche per l’erogazione dell’energia elettrica.