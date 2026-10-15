Cocaina, crack e denaro in contanti: la Polizia arresta due persone

La Polizia ha tratto in arresto nei giorni scorsi un cittadino mauritano di 25 anni e un cittadino italiano di 21 anni, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

​Durante un servizio predisposto per il contrasto allo spaccio, gli agenti hanno effettuato un controllo in uno stabile del quartiere Pozzo Strada: i poliziotti hanno notato il venticinquenne che, alla loro vista, ha tentato la fuga all'interno del cortile condominiale sbarazzandosi di una busta in plastica. Recuperato l'involucro, al suo interno sono stati trovati tre panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 245 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 920 euro in contanti.

​Nella seconda operazione, a insospettire gli agenti è stato un 21enne a bordo di un'autovettura tra Torino, Collegno e Rivoli. Sottoposto a controllo e con accertamenti che hanno riguardato anche la sua abitazione a Rivoli, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato, all'interno di un armadio, 8 bustine contenenti cocaina e crack unitamente alla somma contante di 2.350 euro.