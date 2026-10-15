Aveva messo nel mirino i negozi del centro commerciale Area 12: manette per il ladro seriale

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi all’interno del centro commerciale “Area 12” di Torino, un cittadino marocchino di 54 anni per tentata rapina e furto aggravato. I fatti si sono verificati in via Altessano, dove l’uomo è stato sorpreso dopo aver sottratto merce all’interno di un negozio di abbigliamento.

Il 54enne, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio con la merce e aver danneggiato i dispositivi di sicurezza, ha tentato di allontanarsi aggredendo, con calci e pugni, l’addetto alla sicurezza che lo stava seguendo, ma che tuttavia è riuscito a recuperare la busta contenente la merce rubata: quattro felpe per un valore complessivo di circa 160 euro.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno fermato l’uomo rinvenendo all’interno del suo zaino una pinza a becco lungo, presumibilmente utilizzata per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, oltre a cinque prodotti cosmetici e a un paio di scarpe. Si trattava di prodotti nuovi e ancora provvisti di etichetta, sottratti poco prima in altri negozi dello stesso centro commerciale, in particolare presso una parafarmacia e un negozio di calzature, per un valore complessivo di circa 410 euro.

Il 54enne è stato arrestato e portato in carcere.