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Cronaca | 15 ottobre 2026, 14:13

Incidente a Cavour, tre persone coinvolte: c'è anche un bambino di un anno

Una donna di 61 anni è stata portata in codice rosso al Cto, codice verde per un'altra donna di 34 anni e per il bimbo

Tre persone coinvolte, c'è anche un bambino di un anno

Tre persone coinvolte, c'è anche un bambino di un anno

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina alle 10.30 a Cavour sulla strada provinciale 151, all'altezza di via Pellosa, in direzione di Villafranca per un incidente stradale. 

Ancora da ricostruire la dinamica e le cause dello schianto, con le indagini affidate alle forze dell'ordine. La Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto le ambulanze e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno soccorso tre persone coinvolte: si tratta di una donna di 61 anni, trasportata in elicottero al CTO con codice rosso, una donna di 34 anni e un bambino di un anno, entrambi codici verdi portati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo.

redazione

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