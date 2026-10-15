Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina alle 10.30 a Cavour sulla strada provinciale 151, all'altezza di via Pellosa, in direzione di Villafranca per un incidente stradale.
Ancora da ricostruire la dinamica e le cause dello schianto, con le indagini affidate alle forze dell'ordine. La Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto le ambulanze e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno soccorso tre persone coinvolte: si tratta di una donna di 61 anni, trasportata in elicottero al CTO con codice rosso, una donna di 34 anni e un bambino di un anno, entrambi codici verdi portati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo.
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Economia e lavoro
Cronaca | 15 ottobre 2026, 14:13
Incidente a Cavour, tre persone coinvolte: c'è anche un bambino di un anno
Una donna di 61 anni è stata portata in codice rosso al Cto, codice verde per un'altra donna di 34 anni e per il bimbo
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina alle 10.30 a Cavour sulla strada provinciale 151, all'altezza di via Pellosa, in direzione di Villafranca per un incidente stradale.
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