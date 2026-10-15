Al CineTeatro Baretti, la sesta edizione del festival Agenda Brasil

Dal 24 al 25 ottobre, al CineTeatro Baretti, si terrà la sesta edizione a Torino del festival internazionale di cinema Agenda Brasil organizzata dall'associazione italo-portoghese Tucátulá, insieme a Vagaluna di Milano, ideatrice dell’iniziativa.

Due giornate di proiezioni e incontri, offrendo uno sguardo – in epoche, luoghi e vicende differenti – sul Brasile e sul Portogallo, accomunati nel recente passato dalla presenza di regimi autoritari.

Il cinema brasiliano mette l'accento sull’Amazzonia, al centro di narrazioni e linguaggi cinematografici diversi: tramite la musica e attraverso storie di migrazione e identità, che mettono in luce il profondo legame delle persone con l'ambiente.

Riguardo al Portogallo, si evidenziano le grandi interpretazioni degli attori, dei due film São Jorge e Lavagante; il protagonista di quest'ultimo, Francisco Froes, incontrerà il pubblico in occasione della proiezione di domenica.

Una proiezione speciale è dedicata a Paulo Freire, pedagogista brasiliano, impegnato per garantire il diritto all'istruzione e divenuto un'icona della lotta per la democrazia.

Prima delle proiezioni, in entrambi i pomeriggi, viene dato spazio alla capoeira e al forró, con performance, musica e danze, a pochi passi dalla sala del CineTeatro Baretti.

Tutti i film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano.