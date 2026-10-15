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Cultura e spettacoli | 15 ottobre 2026, 19:55

Al CineTeatro Baretti, la sesta edizione del festival Agenda Brasil

Dal 24 al 25 ottobre, la rassegna cinematografica con un focus sull'Amazzonia

Al CineTeatro Baretti, la sesta edizione del festival Agenda Brasil

Dal 24 al 25 ottobre, al CineTeatro Baretti, si terrà la sesta edizione a Torino del festival internazionale di cinema Agenda Brasil organizzata dall'associazione italo-portoghese Tucátulá, insieme a Vagaluna di Milano, ideatrice dell’iniziativa.

Due giornate di proiezioni e incontri, offrendo uno sguardo – in epoche, luoghi e vicende differenti – sul Brasile e sul Portogallo, accomunati nel recente passato dalla presenza di regimi autoritari.

Il cinema brasiliano mette l'accento sull’Amazzonia, al centro di narrazioni e linguaggi cinematografici diversi: tramite la musica e attraverso storie di migrazione e identità, che mettono in luce il profondo legame delle persone con l'ambiente.

Riguardo al Portogallo, si evidenziano le grandi interpretazioni degli attori, dei due film São Jorge e Lavagante; il protagonista di quest'ultimo, Francisco Froes, incontrerà il pubblico in occasione della proiezione di domenica.

Una proiezione speciale è dedicata a Paulo Freire, pedagogista brasiliano, impegnato per garantire il diritto all'istruzione e divenuto un'icona della lotta per la democrazia.

Prima delle proiezioni, in entrambi i pomeriggi, viene dato spazio alla capoeira e al forró, con performance, musica e danze, a pochi passi dalla sala del CineTeatro Baretti.

Tutti i film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano.

comunicato stampa

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