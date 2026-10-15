Max Pezzali: cinque giorni di concerti all'Inalpi Arena a primavera 2027

Una settimana di concerti per la tappa torinese del tour di Max Pezzali "MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR", lo show che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni dell'ex 883.

L'ultima data aggiunta è quella di lunedì 8 marzo all’Inalpi Arena dove si terranno anche i concerti di martedì 9 marzo, giovedì 11 marzo, sabato 13 marzo e domenica 14 marzo.

Il tour sarà anche l’occasione per portare dal vivo i brani del nuovo album Max Forever Vol. 2 che raccoglie versioni speciali e inedite dei brani più iconici di Max Pezzali, registrazioni live, chiacchiere d’archivio e vere e proprie chicche pensate per sorprendere ancora una volta il pubblico. A completare il progetto due brani inediti: Le_Ali, incluso in “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” (la seconda stagione della serie Sky Original, firmata da Sydney Sibilia, disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW) e Un metro alla volta.