Nichelino, fuori pericolo il 17enne accoltellato dopo una lite al semaforo

Il peggio è passato. E' fuori pericolo il 17enne di Nichelino che l'ultima domenica di settembre era stato ferito da una coltellata da un 61enne, poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, al culmine di una lite scoppiata ad un semaforo di via Torino.

Trasportato d'urgenza alle Molinette

Trasportato alle Molinette e ricoverato in prognosi riservata, le condizioni del giovane sono stabili ma in lento e progressivo miglioramento: la vita non è a rischio, anche se la paura è stata tanta, soprattutto per la ragazza che guidava l'auto su cui lui viaggiava e che ha assistito alla scena.

Una discussione futile, per un semaforo rosso, degenerata al punto di estrarre un coltello, con conseguenze che avrebbero potuto essere fatali.

Un doppio fendente all'addome

Un doppio fendente all'addome che ha portato il giovane di 17 anni a dover ricorrere prima alle cure d'urgenza in una vicina farmacia e poi ad essere condotto da un'ambulanza in ospedale, mentre i carabinieri in poco tempo assicuravano alla giustizia chi lo aveva ferito.