‘Bang!’ in giro per la città tra fumetto, gioco e creatività senza limiti di età

Tre workshop con la Scuola Internazionale di Comics Torino e AperiTalk serale tra le iniziative di ‘Bang! Biblio, Art n’ Games’, da domani, venerdì 16, a domenica 18 ottobre a Pinerolo, con libri, fumetto, gioco, illustrazione e nuovi linguaggi della creatività in più luoghi della città. La seconda edizione del festival, promosso dal Comune e dalla Biblioteca Civica Alliaudi, è per tutti, da più piccoli agli adulti.

“Abbiamo scelto di non avere il limite di un target – sottolinea Lia Bianco, assessora alle Biblioteche della Città di Pinerolo –. L’evento è dedicato a tutte e tutti, a partire dalle famiglie con bambini piccoli. Per esempio, ‘Bang! School’ l’anno scorso vedeva soltanto le secondarie di primo e secondo grado, quest’anno parte dall’infanzia”.

Altra novità sarà l’assenza del Pala Bang a ospitare gli eventi. Il festival coinvolgerà diversi luoghi della città, tra cui la Biblioteca Civica Alliaudi, la BiblioRaga ‘Giustina Baroni’ di Villa Prever, l’Auditorium More, il Loft Pinerolo Urban Box, il Circolo Sociale, la Sala Italo Tajo. “È come se ci fosse un filo che lega tutti gli spazi affini a non solo a cultura e libri, ma anche a giovani e famiglie”, continua Bianco.

La prima giornata di ‘Bang!’, domani, venerdì 16 ottobre, sarà dedicata a tutte le scuole: laboratori per infanzia e primaria, incontri sui temi della criminalità, della costruzione dell’identità e della memoria civile per le secondarie. Dopo l’inaugurazione del festival alle 17,30 nel cortile esterno della Biblioteca Alliaudi, Stefano Valenti presenterà il libro ‘Come farfalla a luglio’, dedicato agli eventi del G8 di Genova, al Circolo Sociale. Venerdì pomeriggio ci saranno dei laboratori per i più grandi, dai 17 anni in su: dalle 15 alle 17, alla BiblioRaga e nel parco di Villa Prever, tre workshop a cura della Scuola Internazionale di Comics Torino permetteranno di sperimentare linguaggi della creatività, dal character design con Edoardo Audino, alla scoperta del fascino dei villains, al disegno dal vero con Ste Tirasso fino al videomaking con Domenico Bruzzese.

Il festival entrerà nel vivo con ‘Bang! Comics’, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 11 alle 19, nel salone della Biblioteca Civica Alliaudi. Protagonista sarà la grande Artist Alley, come lo scorso anno: uno spazio pensato per incontrare direttamente autrici e autori, conoscere il loro lavoro, sottoporre i propri disegni alle Portfolio Review e acquistare opere originali e autografate. Saranno presenti 15 artisti – Susanna Covelli, Albhey Longo, Serena Ferrero (Santamatita), Imma Botti, Andrea Dotta, Alessio Fioriniello, Federico Sorressa, Alessio Zonno, Ste Tirasso, Simone Mostacci, Elena Bia, Giada Belviso, Edoardo Audino, Stefano Zanchi e Flavio Mastrillo (Nalsco) – insieme ai collettivi e alle realtà di autoproduzione Zeta Galaxy e Rebigo. Ospite speciale sarà Elena Casagrande, vincitrice nel 2021 dell’Eisner Award, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel mondo del fumetto.

La giornata di sabato si chiuderà alle 18,30 all’Auditorium More con un AperiTalk, l’attesissima Marvel Round Table: quattro autori e autrici Marvel, Elena Casagrande, Giada Belviso, Edoardo Audino e Simone Di Meo realizzeranno quattro sketch mentre rispondono alle domande del pubblico. Le opere realizzate sul palco saranno poi messe in palio tra il pubblico con un’estrazione casuale.

Il gioco sarà protagonista per tutto il weekend al Loft Pinerolo Urban Box, dove sarà possibile partecipare a ‘Play with Bang!’ e provare numerosi giochi da tavolo con il supporto del personale di Robe da Elfi, mentre nel Cortile della Biblioteca Alliaudi ci sarà ‘Giochi di carta. Spazio didattico 0-99 anni’ a cura della Fondazione Cosso – Castello di Miradolo. Alla BiblioRaga di Villa Prever sarà invece protagonista ‘Piccoli in gioco!’, una proposta dedicata alla prima infanzia e ai bambini fino a 7 anni, a cura del Centro Giochi Educativi.

Il programma si completa con gli appuntamenti di domenica dedicati alle arti visive e laboratori artistici, come ‘Mani creative’, in piazza Roma, e lo spettacolo teatrale con performance musicale e artistica ‘Tra le foglie’, con Chiara Merlo e Marco Da Rold, alla Sala Italo Tajo.

Bang Off proseguirà poi lunedì 19 ottobre alle 18, in Biblioteca, con un incontro dedicato ai protagonisti del libro ‘Mio padre, tuo padre: Due uomini contro l'odio del conflitto israelopalestinese’, con i protagonisti del libro insieme ad ANPI Torino.

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