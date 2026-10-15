“Passione di Sordevolo 2027” (Biella): il Kolossal di Teatro Popolare si presenta al TTG di Rimini

Rimini si conferma un polo fieristico adatto a ospitare uno degli appuntamenti più importanti del turismo internazionale, il TTG Travel Experience. Dal 14 al 16 ottobre Tour Operator nazionali e internazionali sono impegnati con un folto pubblico per mettere in luce un mercato turistico in crescita, che rappresenta una parte portante del PIL in Italia.

Presente anche la “Passione di Sordevolo” (Biella) con uno stand e una presentazione ufficiale di fronte a un pubblico di giornalisti, politici e Tour Operator, che si è tenuta oggi, giovedì 15 ottobre, presso il padiglione della Regione Piemonte.

Durante l’intervento un particolare accento è stato posto sulla costanza che i sordevolesi hanno sempre dimostrato nel corso dei secoli, mantenendo una tradizione sempre più consolidata, che va in scena ogni 5 anni presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Biella): “Il nostro è diventato un Kolossal di Teatro Popolare unico in Italia: oltre 600 comparse e attori, 4.000 metri quadrati di anfiteatro, 2.500 posti a sedere, 15 metri in altezza di scenografia e 15 cavalli in scena. Questi sono i numeri che ci contraddistinguono e che valorizzano ancora di più il nostro impegno”, ha raccontato Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

La partecipazione alla fiera ha evidenziato come il Biellese sia un’area in crescita sul mercato turistico, in quanto rappresenta un’alternativa ideale al fenomeno dell’Overtourism. In questo scenario durante la presentazione di oggi la “Passione di Sordevolo” ha raccontato della sua tradizione, legandola all’esperienza territoriale: “La cultura ha una grande attrattiva turistica e Biella in questo senso ha molto da offrire. Spettacolo, tradizione enogastronomica, natura e mete turistiche di rilievo: queste sono le caratteristiche che rendono unico il territorio biellese e che incrementano l’interesse per la zona”, così Luca Broccatelli di Fondazione Biellezza.

Le rappresentazioni dello spettacolo si svolgeranno nella stagione estiva 2027 e saranno rivolte a un pubblico che spazia su più ambiti: “La messinscena è in costante rinnovamento e interessa sia la religione e la spiritualità che la cultura. Il nostro è uno spettacolo trasversale, che ha alla base uno studio culturale e filologico sulla scenografia e sul testo, oltre che un grande lavoro di preparazione con le comparse e gli attori. Iniziamo fin da questo mese le prove con il cast 2027, che abbiamo rivelato il 3 ottobre proprio nell’anfiteatro in cui tra pochi mesi tornerà a vivere la Passione di Sordevolo”, ha spiegato il Presidente dell’Associazione.

La fiera turistica TTG di Rimini è stata pertanto un’opportunità unica per presentare la realtà di Sordevolo e Biella tramite i numerosi colloqui con gli operatori turistici e una presentazione che ha visto una grande partecipazione, presentando un’offerta completa a un mercato turistico internazionale sempre più improntato sul turismo non convenzionale.