Pinerolo 2027: Elvio Rostagno ufficializza la sua candidatura a sindaco

“Per un sindaco i patti che contano davvero sono quelli con la sua città”. Elvio Rostagno evidenzia questa frase nella nota che ufficializza la sua candidatura a sindaco di Pinerolo alle elezioni comunali del 2027.

Una scelta maturata dopo il rifiuto del Pd a proporre le Primarie del Campo largo e che ha visto l’adesione di diverse realtà: Azione, Ora!, ItaliaViva e Pinerolesi Intraprendenti.

“Il 22 settembre mi ero detto pronto a fare la mia parte per Pinerolo. Gli approfondimenti di queste settimane e le adesioni a un progetto che veda Pinerolo e il Pinerolese protagonisti di una nuova stagione dimostrano un ampio interesse, e per questo mi impegnano con entusiasmo e spirito di servizio” sottolinea Rostagno che vuole mettere a frutto la sua esperienza maturata negli anni da assessore pinerolese, sindaco di Usseaux e consigliere regionale.

E annuncia la sua visione e come intende tradurla in programma: “Chiusa la stagione del Pnrr, servirà un Comune che dia slancio a Pinerolo con scelte concrete, progetti realizzabili e tempi certi. Il programma lo scriveremo con i cittadini, in tavoli aperti in tutta la città che resteranno attivi anche dopo il voto. Voglio parlare prima di tutto a chi in questi anni si è allontanato dalla vita pubblica perché non si sentiva ascoltato”.