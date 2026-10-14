"Vivere Le Vallette", il Movimento 5 Stelle in piazza Montale per ascoltare il quartiere

Il Movimento 5 Stelle torna nelle piazze della periferia torinese per ascoltare le istanze dei cittadini e fare il punto sulle principali criticità del territorio. Venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 18, piazza Montale ospiterà l'evento pubblico intitolato "Vivere Le Vallette", un momento d'incontro e dibattito aperto a tutti i residenti e agli operatori del quartiere.

L'iniziativa si propone di affrontare in modo diretto e partecipato tematiche chiave per il futuro della zona: sicurezza urbana, mobilità sostenibile, sostegno al commercio di prossimità e miglioramento della qualità della vita.

Sicurezza, commercio e servizi

Al centro della discussione ci saranno le sfide quotidiane vissute dagli abitanti della periferia nord di Torino. Tra le priorità indicate dagli organizzatori spiccano il rafforzamento dei presidi di sicurezza nel quartiere, il rilancio delle attività commerciali locali, il potenziamento dei trasporti e della mobilità urbana, oltre ad interventi mirati al decoro dei territori.

All'evento prenderanno parte il consigliere regionale Alberto Unia, oltre ai rappresentanti della Circoscrizione 5 Luigi Martina e Pasquale Frisina.

"Troppo spesso la politica si ricorda delle periferie soltanto quando emergono problemi di sicurezza o situazioni di degrado. Si annunciano interventi, si moltiplicano le dichiarazioni, ma chi abita quei quartieri continua ad aspettare risposte. Noi vogliamo partire da un principio diverso: prima si ascoltano i cittadini, poi si costruiscono le soluzioni", dichiara il Movimento 5 Stelle Torino.

Il percorso di Nova

L'iniziativa si inserisce nel percorso partecipativo di Nova, con l'obiettivo di riportare il confronto politico nelle piazze e trasformare le esigenze dei residenti in proposte concrete.

"La sicurezza non può essere ridotta a una questione esclusivamente di ordine pubblico. Un quartiere è più sicuro quando le strade sono illuminate e curate, quando i negozi possono lavorare, quando gli spazi pubblici vengono vissuti e quando i cittadini non si sentono abbandonati dalle istituzioni. Non bastano interventi occasionali: serve una strategia che affronti le cause dei problemi e restituisca qualità della vita alle persone", proseguono

L'appuntamento alle Vallette sarà un'occasione aperta a residenti, commercianti e associazioni per segnalare criticità, avanzare proposte e contribuire alla costruzione di una visione diversa del quartiere.

"Non andiamo alle Vallette per spiegare ai residenti di cosa hanno bisogno. Andiamo per ascoltarli. Perché chi vive ogni giorno un quartiere conosce problemi e potenzialità che troppo spesso sfuggono a chi prende le decisioni. La politica deve avere il coraggio di tornare nelle strade, confrontarsi anche con le critiche e assumersi la responsabilità di dare seguito alle richieste dei cittadini", concludono i pentastellati.