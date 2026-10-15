Pinerolo 2027: i Liberaldemocratici a sostegno di Lara Pezzano

“Il Partito Liberaldemocratico annuncia il proprio sostegno alla candidatura civica di Lara Pezzano a sindaca di Pinerolo, riconoscendo nel suo progetto un’impostazione liberale, riformatrice e pragmatica, coerente con i valori e gli obiettivi del nostro partito”, si apre così la nota del Partito Liberaldemocratico a sostegno di Pezzano per le elezioni comunali del 2027, che contiene l’approvazione del segretario provinciale Francesco Aglieri Rinella.

Un’uscita pubblica che certifica una vicinanza nei fatti. Da tempo infatti si parla del referente locale, Roberto Prinzio – ex sindaco di Villar Perosa e presidente Acea –, come braccio destro di Pezzano in questa nuova avventura politica. Lo stesso Prinzio, nella nota, commenta così la scelta: “Non ci interessano le appartenenze precostituite, ma la qualità delle proposte e la condivisione degli obiettivi. Vogliamo contribuire a costruire, insieme, una coalizione aperta, autorevole e concretamente impegnata sul futuro di Pinerolo”.