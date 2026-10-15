Filiera del legno, dalla Regione Piemonte oltre 6,6 milioni di euro per nuovi investimenti

La Regione Piemonte destina 6 milioni e 666 mila euro all’intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali" del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale 2023-2027. L’obiettivo è rafforzare gli investimenti nella filiera del legno, sostenendo imprese e operatori impegnati nelle attività forestali e nella prima trasformazione.

Le risorse serviranno a integrare il bando 1/2024, ad attivare il bando 1/2027 e a finanziare iniziative regionali a sostegno del comparto. L’aumento della dotazione del bando 2024 permetterà di finanziare altre domande ammissibili, rispettando l’ordine della graduatoria.

Gallo: "Una risposta superiore alle attese"

"La risposta al bando 2024 ha evidenziato un fabbisogno superiore alle risorse inizialmente disponibili – dichiara Marco Gallo, assessore regionale alle Foreste –. L’incremento della dotazione permette di proseguire lo scorrimento della graduatoria e di mantenere risorse dedicate alle future esigenze d’investimento della filiera".

Oltre cinque milioni per far scorrere la graduatoria

Nel dettaglio, 5 milioni e 266 mila euro integreranno la dotazione del bando 1/2024. La graduatoria comprende 55 domande ammissibili rimaste senza finanziamento per l’esaurimento delle risorse, con un fabbisogno residuo di contributi pari a circa 10,48 milioni di euro.

Con l’integrazione, la Regione stima di riuscire a coprire circa due terzi del fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili.

Un milione per il bando 2027

Al bando 1/2027 sarà destinato un milione di euro, mentre altri 400 mila euro saranno riservati a iniziative regionali che verranno definite con un successivo provvedimento. Per il nuovo bando saranno ammissibili gli investimenti in macchine e attrezzature per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco, oltre a macchine e impianti destinati alla trasformazione e alla prima lavorazione del legno. L’attivazione della misura resta subordinata alla revisione dei criteri di priorità.

La provenienza delle risorse

La dotazione comprende 4 milioni di euro di fondi cofinanziati da Unione europea, Stato e Regione e 2 milioni, 666 mila e 500 euro di fondi integrativi "top up", assegnati nell’ambito dell’Emendamento 7 al Piano strategico della PAC. Per questi ultimi fondi, gli impegni verso i beneficiari saranno assunti sotto condizione. I pagamenti potranno essere effettuati dopo l’adozione dello specifico provvedimento del Ministero dell’Economia.