Sicurezza, Bergesio interroga Piantedosi: "Il commissariato di Polizia ad Alba e Bra si farà, apertura sbloccata"

Un secondo Commissariato di Polizia di Stato nella provincia di Cuneo, con sede ad Alba e a servizio anche di Bra, delle Langhe e del Roero.

È quanto ha richiesto il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio nel corso del question time in aula al Senato della Repubblica, tenutosi nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre.

Nel corso del suo intervento rivolto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il parlamentare ha sottolineato l'importanza economica, industriale e turistica dell'area albesa e braidese, un territorio Patrimonio Mondiale Unesco caratterizzato dalla presenza di grandi realtà aziendali come la Ferrero, il nuovo ospedale di Verduno e l'autostrada Asti-Cuneo. Una zona in forte espansione dove la presenza di un nuovo presidio consentirebbe di potenziare i servizi ai cittadini, dalla gestione delle pratiche per passaporti e immigrazione fino al contrasto di episodi di microcriminalità e spaccio nelle stazioni ferroviarie di Alba e Bra.

[Giorgio Maria Bergesio]

"Le stazioni ferroviarie di Alba e Bra sono teatro di aggressioni e spaccio, si registrano occupazioni abusive e indagini hanno documentato infiltrazioni della 'ndrangheta con una locale attiva a Bra – dichiara il senatore della Lega –. Ho chiesto al Ministro Piantedosi se il Governo intenda procedere concretamente all'istituzione del Commissariato ad Alba e se possa indicarci tempi certi per la decisione definitiva e per la sua effettiva apertura. Sulla questione si registrano finalmente aperture decisive, moniteremo la vicenda e auspichiamo siano rispettate le volontà annunciate oggi. Bene che ci sia la scelta, ringraziamo il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni: questa è una battaglia che la Lega porta avanti da tempo sul territorio per garantire più sicurezza a cittadini, imprese, famiglie e turisti".