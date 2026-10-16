Trofarello, una mattinata dedicata alla salute del cuore: appuntamento il 24 ottobre

Sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9 alle 11.30, la Casa della Comunità di Trofarello, in via Togliatti 10, ospiterà la Giornata per il Cuore, un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla sensibiliz-zazione sui temi della salute cardiovascolare.

L’iniziativa, prevede interventi dedicati agli stili di vita, alla riduzione del rischio di infarto, al diabete e all’ipertensione arteriosa, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’impor-tanza della prevenzione.

Interverranno, dopo i saluti del sindaco di Trofarello e della Direzione dell'ASL TO5, la dott.ssa Luisa Formato, la dott.ssa Roberta Manti e il dott. Alessandro Rossi. Sarà inoltre presente uno stand informativo uno dedicato ai consigli nutrizionali.

"La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute delle persone. In-formare sui fattori di rischio cardiovascolare e sull’importanza degli stili di vita è un’occasione per promuovere una maggiore consapevolezza e attenzione alla propria salute. Iniziative come questa valorizzano il ruolo della Casa della Comunità quale punto di riferimento per l’informazione e la promozione della salute sul territorio", dichiara il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella.

La Giornata per il Cuore si svolge con il patrocinio del Comune di Trofarello e con il contributo dell’associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco ODV.